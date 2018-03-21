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’da polis parklarda denetimlerini sürdürüyor

’nın ilçesinde başlatılan '' projesi devam ediyor.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:08
Alanya’da polis parklarda denetimlerini sürdürüyor

'da kısa süre önce hayata geçirilen '' projesi kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Büro Amirliği, Yunus, resmi ekipler ile zabıta ekipleri ilçede bulunan parklarda denetimini sürdürüyor. Ekipler, daha önceden belirlenen halkın yoğun olarak kullandığı parklarda Genel Bilgi Taraması (GBT) ve kimlik kontrolü yaptı. Denetimler vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, denetimlerin aralıksız olarak süreceği öğrenildi.

Ayrıca proje çerçevesinde ilçedeki çeşitli parklarda yaşanan güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesinin ardından gerekli tedbirleri alan ekipler, burada yaşanan olumsuz olaylara da en hızlı şekilde müdahale ediyor.

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Alanya’da polis parklarda denetimlerini sürdürüyor
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