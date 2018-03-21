ANTDOB’dan ‘Evlilik Senedi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 20. yüzyılın başında Avrupa kültürünün önemli bir parçasını oluşturan İngiltere'de tek perdelik bir karakter komedyası olan 'Evlilik Senedi' operasının sahneye taşıyor. Rossini'nin 18 yaşında bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser 24 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de prömiyer yapacak. 'Evlilik Senedi', kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.