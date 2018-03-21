Aslolan vatandaşın fikri

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KEPEZ Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası'nın 250 dönümlük ticari alanının ortak akılla şekillendirilmesi amacıyla düzenlediği 'Fikir Proje Yarışması' sonuçlandı. Türkiye genelinden 39 mimari projenin katıldığı yarışmada mimar ve mühendislerden oluşan akademik jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda 5 eşdeğer proje belirlendi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Osman Aydın'ın jüri başkanlığı yaptığı, yarışmada, 5 eşdeğer proje ödüllendirildi.Projeleri açıklayan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Gözden çıkarılmış, Antalya'da tamamıyla hatırası silinmeye çalışılmış bir araziyi biz tekrar hayatın merkezine dâhil ettik" dedi. Ticari alanla ilgili halk arasında rivayetler dolaştığını da belirten Tütüncü, "Bu arazi Antalyalılarındır. Yarışma ortak aklın oluşmasına yönelik bir adımdı. Ticari alanı, kentin ortak aklının yönlendirilmesiyle şekillendireceğiz" dedi. Dokuma Alanı Fikir Proje Yarışması'nda ödül alan her bir eş değer proje sahibine 30 bin TL toplamda 150 bin TL para ödülü verilecek.