"Çocuğum hastaydı şeytana uydum"

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olaylarda ikisi kadın 3 kişi lüks mağazalarda gezdikleri sırada cep telefonlarının çalındığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mağazalardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede hırsızın alışveriş yapan özellikle kadınların dalgınlığından faydalanarak çantalarındaki cep telefonlarını çaldığını belirledi. Polis yaptığı çalışmada hırsız zanlısının Hüseyin K. (33) olduğunu tespit etti. Bu tespitlerin ardından ekipler şüpheliyi suç üstü yakalamak için olayların meydana geldiği yerlerde beklemeye başladı. Hüseyin K. ekipler tarafından bir mağazaya girdiği anda yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, "Hasta çocuğum var, şeytana uydum cep telefonlarını bu yüzden çaldım" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Hüseyin K. tutuklandı.

