Dehaların sergisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesindeki Abdurrahman Neriman Bileydi Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencileri bir ilke imza attı. Matematik öğretmeni Gülay Çatal ve resim öğretmeni Salih Güç'ün danışmanlığında öğrenciler 'Matematik Projeleri ve Resim Sergisi' düzenledi. Okulun 'matematik dehaları' olarak bilinen öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel eserler görücüye çıktı. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile şube müdürleri Cemil Akkaya, Abbas Doğan ve Ömer Güllü'nün katıldığı törenle serginin açılışı yapıldı. Konyaaltı'nda ilk kez yapılan Matematik Projesi Sergisi'ne öğretmenler, öğrenciler, veliler ve STK temsilcileri büyük ilgi gösterdi.