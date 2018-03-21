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Eski karısını öldürüyordu

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Eski karısını öldürüyordu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde otele iş görüşmesi için giden kadın, eve döndüğünde eski kocası tarafından karnından ve başından bıçaklandı.

DÖVDÜ, BIÇAKLADI VE KAÇTI
Olay, Sarılar Mahallesi 3004 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocukları bulunan İrfan A. ve Ayşe A, 2014 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Bir süredir çalışmayan Ayşe A. olay günü bir otele iş görüşmesine gitti. Akşam eve gelen Ayşe A, iddiaya göre evde kendisini bekleyen eski kocası İrfan A. tarafından karnından ve başından bıçaklandı. Karnında ve başında bıçak darbesi bulunan aynı zamanda kafatasında kırık olduğu belirlenen talihsiz kadının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İrfan A. polis tarafından aranıyor.
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Eski karısını öldürüyordu
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