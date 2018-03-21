Finike'de baharın gelişi kutlandı

Finike'deki 21 Mart Nevruz Bayramı programı Hasyurt Yarbaşı İlkokulu'nda yapıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan vekili Recep Özkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür vekili Şenay Ersönmez, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hasyurt Yarbaşı İlkokulu Müdürü Remzi Güden, Türk dünyası ve topluluklarıyla iyi ilişkiler kurabilmek ve her alanda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 21 Mart Nevruz Günü'nü içine alan haftanın 'Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası' olarak ilan edildiğini söyledi. Türk düşünce sisteminde baharın gelişinin önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Remzi Güden, "Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan çoğu topluluklar tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır.

Türk Cumhuriyetlerinde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı'nı milli bayram olarak ilan etmişlerdir" dedi.

Programda günün anlam ve öneminin belirtildiği şiirler okundu, şarkılar söylendi, gösteriler yapıldı, oyunlar oynandı. Rengarenk boyanmış yumurtalar tokuşturuldu, çuval yarışı, halat çekme yarışı yapıldı. Okul bahçesinde yakılan ateşin üstünden atlanıp, sembolik olarak çekiçle demir dövüldü. Tören ikramlarla sona erdi.