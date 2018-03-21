Geleceğin maker çocukları, 21. Yüzyıla hazırlanıyor

Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBITED) Maker Teknoloji Atölyesi, geleceğin bilim insanlarının yolunu aydınlatıyor. Oyuncak bebeklerle oynamak yerine kodlama, robotik ve 3 boyutlu yazıcılar ile yeteneklerini keşfeden çocuklar, icatlarını ortaya çıkardıkça aileleri de onları atölyenin çevresinde toplanarak izliyor.

Çocuklara rekabet yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim anlamında birçok yetkinlik kazandıran atölye; her hafta Cumartesi ve Pazar günü saat 13.00 ile 18.00 arasında minik konuklarını ağırlıyor. Uzman eğitmenler nezaretinde yeteneklerini keşfeden Maker Çocuklar, yarının büyük girişimcileri olma hayalini kuruyor.