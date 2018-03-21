Gelin adayına öneriler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daki Diyet Ekseni, düğün sezonu yaklaşırken gelin adayları için önemli uyarılarda bulundu. Diyetisyen Melodi Özuzun ve diyetisyen Tuğçe Ekşioğlu, düğüne fit ve dinç bir görünüm ile girmek isteyen gelin adaylarının dikkat etmesi gereken 8 önemli kuralı açıkladı. Özuzun ve Ekşioğlu, verdikleri reçeteye uyan gelin adaylarının mükemmel bir düğüne hazır olacaklarını belirtti. Diyet Ekseni'nin genç diyetisyenlerinin çok özel reçetesi ise şöyle:Beyin acıkma ve susama hissini birbirine karıştırabilir. Bu durumun önüne geçmek için gün içinde en az 2-3 lt su tüketin.Tuz tüketiminize dikkat edin. Fazla tuzlu gıdalar tüketerek vücudunuzun ödem tutmasına neden olabilirsiniz.Özellikle uzun zaman aralıklarında aç kalmamaya dikkat edin. Bunun için en iyi yöntem çantanızda bulunduracağınız süt/yoğurt/ayran/ elma/bir avuç içi kadar fındık vs. gibi sağlıklı ve pratik ara öğünler olacaktır.Kaliteli protein alımına önem verin. Ana öğünlerinizde muhakkak et/ tavuk/balık/yumurta/yoğurt/peynir/ kuru baklagiller gibi protein kaynaklı bir besin bulundurun.Kahvaltıyı atlamayın. Unutmayın yapılan çalışmalar yumurtalı bir kahvaltı ile gün içinde daha az kalori alımı olduğunu destekliyor.