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Her derde deva

Sağlık Bakanlığı’nın 2 yıl önce başlattığı ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ klinikleri büyük rağbet görüyor. Tedaviler arasında en fazla ilgi ‘hacamat’a gösteriliyor

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Her derde deva
Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce başlattığı 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi' klinikleri büyük ilgi çekiyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Necat Yılmaz, modern batı tıbbı ile geleneksel doğu tıbbında kullanılmakta olduğunu aktardı. Hacamatın kupa tedavisi olarak isimlendirildiğini belirten Prof. Yılmaz, "Günümüzdeki en büyük ölüm sebeplerinin başında, kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor. Demir de demir sertliği dediğimiz ateroskleroz'a sebep oluyor ve bu demiri kupa tedavisiyle atıyoruz" dedi. Yılmaz, hacamatın bayanların en büyük sıkıntısı olan selülitin tedavisinde etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.
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