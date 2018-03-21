Her derde deva

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Sağlık Bakanlığı'nın geleneksel tıbbın merdiven altında sağlıksız koşullarda uygulanmasının önüne geçmek amacıyla 2 yıl önce başlattığı 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi' klinikleri büyük ilgi çekiyor. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Necat Yılmaz, modern batı tıbbı ile geleneksel doğu tıbbında kullanılmakta olduğunu aktardı. Hacamatın kupa tedavisi olarak isimlendirildiğini belirten Prof. Yılmaz, "Günümüzdeki en büyük ölüm sebeplerinin başında, kalp ve damar rahatsızlıkları geliyor. Demir de demir sertliği dediğimiz ateroskleroz'a sebep oluyor ve bu demiri kupa tedavisiyle atıyoruz" dedi. Yılmaz, hacamatın bayanların en büyük sıkıntısı olan selülitin tedavisinde etkin bir yöntem olduğunu vurguladı.