Ispartalı esnaftan Mehmetçiğe bağış

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ISPARTA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından başlatılan 'Bir günlük kazancını Mehmetçik ile paylaş' kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında 101 bin 820 lira toplandı. Toplanan paralar Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan vekili Ahmet Tural, bağış makbuzunu oda başkanlarıyla birlikte Vali Şehmus Günaydın'a teslim etti. Esnaf ve sanatkârın her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu belirten Ahmet Tural, "Hamdolsun Türk bayrağımızı Afrin'e diktik. Konvoy ve kan bağışının ardından böyle bir destek daha vermek istedik. Mehmetçiğe feda olsun" dedi. Vali Şehmus Günaydın da Türk milletinin vatanı için her türlü fedakârlığı ortaya koyduğunu vurgularken, "Verilen destekler bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzun açık bir göstergesidir" diye konuştu.