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Otomobil sulama kanalına uçtu

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Otomobil sulama kanalına uçtu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde Sanayi Sitesi istikametinden Remzi Güven Caddesi istikametine seyir halindeki H.T'nin kullandığı 07 L 7228 plakalı otomobil virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsünün burnu bile kanamazken, kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, virajda kazasız gün geçmediğini, yetkililerin önlem almasını istedi.
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Otomobil sulama kanalına uçtu
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