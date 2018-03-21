Şeker Portakalı Finike’ye uğradı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYABüyükşehir Belediyesi'nin Antalyalı çocuklara armağanı olan Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik aracı Finike Hasyurt İlkokulu'nda park etti. Çocuklar şeker gibi etkinlikte doyasıya eğlendi. Antalya genelindeki ilçe okullarını ziyaret ederek minik öğrencilere unutulmaz anlar yaşatan Şeker Portakalı animasyon ekibi, Finikeli çocuklarla buluştu.Finike Hasyurt İlkokulu öğrencileri ekibin gösterileriyle keyifli ve neşe dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler, sihirbazdan palyaço gösterisine, dans ve balon şovundan yüz boyama etkinliğine etkinlikleri heyecanla takip etti. Öğrenciler unutulmaz bir gün yaşarken Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.