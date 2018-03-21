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Serik’te tapu sevinci yaşandı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Serik’te tapu sevinci yaşandı
ANTALYA'NIN Serik Belediyesi tarafından başlatılan imar uygulaması ile daha önce Gedik Mahallesi'nde yaklaşık 600 kişiye verilen tapunun ardından bu kez Karadayı Mahallesi'nde 700 kişi için tapu dağıtım töreni düzenledi. Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yaklaşık 25 yıldır yapılamayan bir işi yaptıklarını belirterek, "Yargıtay aşamasında olan tapu davalarının da bir an önce çözülmesi için de çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin sona ermesi ile de diğer tapu sahiplerine tapularını dağıtmak istiyoruz" dedi.
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Serik’te tapu sevinci yaşandı
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