3 bin çalışan kayıt altında

Ekonomiye darbe vuran ve çalışanların hakkını gasp eden kayıt dışı
istihdam ile mücadele devam ediyor. Antalya
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK
) İl Müdürü Nejat Deniz
, istihdamı artırma çalışmalarının rehberlik ve denetim olmak üzere iki ayaklı devam ettiğini açıkladı. Geçen yıl 10 bine yakın işverene ziyarette bulunarak yükümlülüklerini hatırlattıklarını anlatan Deniz, ardından geniş çaplı denetime başladıklarını ifade etti. 406 BİN BELGE
Nejat Deniz, Antalya
'da 2017 yılında, 406 bin belgenin incelenmesi sonucu kayıt dışı istihdam edilen 2 bin 800 sigortalının tespit edildiğini ve bunların kayıt altına alındığını belirtti. Deniz, 4 bin 500 işyerinin denetime tabi tutulduğunu ve denetimlerde tespit edilen 500 çalışanın sosyal güvenceye kavuşturulduğunu söyledi. SGK Müdürü Deniz, denetimler sayesinde güvencesiz yaşayan 3 bin 300 çalışanın geleceğe güvenle bakmasının sağladığını vurguladı. KAÇAĞIN BEDELİ
Denetimlerde kayıt dışı personel çalıştırdığı tespit edilen iş yerlerine de ceza yağdı. SGK Antalya İl Müdürü Deniz, sadece bir gün kayıt dışı işçi çalıştırmanın işverene maliyetinin 4 bin 85 lira olduğunun anlattı. Deniz, "Kayıt dışının faturası bir personelde aylık 8 bin 880 liraya kadar çıkıyor. Oysa, işveren bir çalışan için aylık teşviksiz olarak işveren payıyla 761 lira ödemekte. Teşviklerle ise hiç prim ödememesi, yada çok daha düşük prim tutarı ödemesi mümkün" ifadelerini kullandı. GÜNLÜK 400 E-HACİZ
SGK alacaklarının takibi ve tahsilinin sağlanabilmesi için e-mevduat uygulamasına başlanıldığına da dikkat çeken Deniz, her gün 400'e yakın borçlu işverene, e-haciz uygulaması yapılarak tahsilatın artırılması çalışmalarının hızla yürütüldüğünü vurguladı. Deniz, bugüne kadar Antalya'da 8 bin 285 işyeri sahibine e-mevduat haciz işlemi yapıldığını ve bu yol ile 2 milyon lirayı aşan SGK alacağının tahsil edildiğini de sözlerine ekledi.