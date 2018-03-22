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Ceyhan’da operasyonu: 14 gözaltı

'nın Ceyhan ilçesinde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:19
Adana Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliğine bağlı timler, sabah saatlerinde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler daha önceki çalışmalar ve teknik takipler kapsamında 13 mahallede belirledikleri 13 adreste hassas burunlu dedektör köpek ile arama yaptı. Operasyonda Muzaffer Ş., Muzaffer K., Abdülkadir E., Bülent S., Coşkun E., Çidem Ş., Deniz U., Ferhat Ö., Hasan B., Haydar Ş., Barbaros G., Özcan D., Selim Y. ve Kerem Adnan B. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ikametlerden, 30 gram eroin, 30 adet uyuşturucu nitelikli hap, 10 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 1 çalıntı motorsiklet ve çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan eldiven ve poşetler ele geçirildiği öğrenildi.

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Adana Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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