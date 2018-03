Alanya’da 17 tefeci şüphelisi adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen şüpheli Ş.T., Ş.Y., A.İ., A.T., B.D., H.D., Ş.A., A.T., S.K., H.Y., H.Ö., İ.K., S.S., S.S., F.Ç., İ.A., M.G., A.C., İ.G., M.K. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine geçtiğimiz pazartesi günü çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adreslerde 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.İ. ve Ş.T. ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün ise 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

