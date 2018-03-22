Bedir’e iade-i itibar

Antalya
Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nden alınan Özer Bedir, mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Bedir, 2012 yılında kendi isteğiyle geldiği Muratpaşa Belediyesi'nde kurduğu Spor İşleri Müdürlüğü'nde isteği dışında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevlendirilmişti. Bedir, görevlendirilme ile ilgili açtığı davayı kazanarak görevine iade edildi. Spor alanındaki çalışmalarıyla 300'ün üzerinde takdir ve teşekküre sahip olan Bedir, maaşla ödüllendirilen tek spor adamı olmuştu.