Datça’da fidanlar toprakla buluştu

Datça Reşadiye Mahallesi Uçurtma Tepe bulunan alana Datça protokolünün katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 1250 fidan toprakla buluştu. Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş bugüne kadar 600 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek,"Görev alanı içerisinde, Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma projesi olan Reşadiye- Kızlan 'Gelir getirici rehabilitasyon projesi' kapsamında, bu güne kadar yaklaşık 600 hektar alanda 232 bin fidan ağaçlandırması gerçekleştirildi" dedi.

21 Mart Dünya Ormancılık günü ve ardına gelen hafta ormancılık haftası olarak kutlandığını bu kapsamda da ağaç diktiklerini belirten Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, "Ülkemizde bu kutlamalar 1975 yılından beri süregelerek devam etmektedir." dedi.

"DATÇA GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYOR"

Datça'nın gün geçtikçe her alanda gelişim gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Datça gelişirken de Datça'da orman sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi gibi bütün güzelliklerin sevgileri artıyor. Datça'nın güzelliğini gelişmiş ormanlarını, bozulmamış doğasını miras bırakabiliyorsak bizim için gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük değerdir. Bu güzellikleri sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"DATÇALI HEMŞERİLERİMİZ BİRER FAHRİ ORMANCI"

Datçalıların birer fahri ormancı olduğunu belirten Kaymakam Vehbi Bakır ise ormancıların gününü kutlayarak başladığı konuşmasında "Datça'da geçtiğimiz yıllarda 1, 2 tane çok büyük çaplı olmasa da orman yangını olunca aslında buradaki ormanlarımızın kıymetini daha iyi anladık. Onların var olduğu zamanki kattığı güzellikleri yok olduğu zaman anladık. Bu vesileyle bu alanları ağaçlandırmak için emek harcayan orman teşkilatındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda orman teşkilatının yanında olan Datçalılara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler, Cumhuriyet Baş Savcısı Şeref Murat Erkılıç, Hisarönü Orman İşletme Şefi Samet Deryal , Marmaris Orman İşletme Şefi Muhammet Ali Keleş, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Samet Ordu, protokol üyeleri ve öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş program kapsamında hep birlikte ağaç dikti.