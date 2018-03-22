EURO 2024 için özçekim meydanı

TÜRKİYE'NİN 2024'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası 'EURO 2024' adaylığında ev sahipliği yapacak 9 şehrin içinde olan Antalya
'da tanıtımlar başladı. Antalya
'nın ünlü Cumhuriyet Meydanı'na adaylık sloganı olarak belirlenen 'Birlikte paylaşalım' maketi yerleştirildi. Antalyalılar makete büyük ilgi gösterirken, özçekim yapmak için birbirleriyle yarışıyor. Şampiyonaya Türkiye'nin ev sahipliği yapması halinde grup maçları ve son 16 turunun oynanacağı Antalya'yı EURO 2024 heyecanı sardı. Cumhuriyet Meydanı'na logo ve slogan maketi yerleştirildi. 'Birlikte paylaşalım' sloganının turistler için İngilizcesi de yerleştirilen alana vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Özçekim alanı haline gelen maket önünde bolca fotoğraf çekiliyor.