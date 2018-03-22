Hakkı Bahar BAİB’e aday

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB
) 13 Nisan'da gerçekleşecek seçim öncesi yarış kızıştı. Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle basın önüne çıkan Hakkı Bahar
adaylığını resmen açıkladı. Bahar, listesinde iş dünyasından önemli isimlerin olduğunu belirtti. BAİB Başkan adayı Bahar, sektörlerin sorunlarından kaçan değil, tarafsızca dile getiren, sektörel toplantılarla çözüm ve projeler üreten bir yönetim felsefesi yürüteceklerini vurguladı. İKİ DÖNEM TARTIŞMASI
Yaklaşık bin 500 üyenin oy kullanması beklenen seçimlerde mevcut başkan Mustafa Satıcı'nın 'aday olmamın önünde engel yok' açıklamasının ardından, karşısındaki aday Hakkı Bahar'dan da konu ile ilgili bir açıklama geldi. Konunun hukukçuların alanı olduğunu belirten Bahar, "Konuyu araştırmak isteyen hukuk müşavirlerine başvurur" ifadelerini kullandı. Hakkı Bahar'ın toplantıya davet ettiği hukuk müşaviri ise mevcut BAİB Başkanı Mustafa Satıcı'nın tekrar aday olmasının hukuki olmadığını savundu.