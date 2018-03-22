Şehir Hastanesi bir yaşında

TÜRKİYE'DE yaşanan sağlık dönüşümünün öncüsü olarak hizmet veren Isparta
Şehir Hastanesi'nin ilk kuruluş yılı kutlandı. Türkiye'nin üçüncü şehir hastanesi olan sağlık kuruluşunda, ilk yılında 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik hizmeti verilirken, 2 bin 374 doğum gerçekleşti. 42 bin 543 ameliyat ve 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldı. ISPARTA'NIN AYRICALIĞI
Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerinin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Vali Şehmus Günaydın ise Şehir Hastanesi'nin Isparta'nın sembolü haline geldiğini belirterek, "Birçok büyükşehir varken, şehir hastanesi yapımında Isparta'nın bu şehirlerin önüne geçmesi bizim için bir gurur vesilesi" dedi. Ferhat KAYA / ISPARTA