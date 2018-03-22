Toprak altında kaldılar

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde, kanalizasyon borusu döşemek için açtıkları kanalda göçük sonucu toprak altında kalan Nafi Alpay (63) öldü, damadı İsmail Özsatıcı (35) ise yaralandı. Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde İsmail Özsatıcı, tek katlı müstakil evini kanalizasyon hattına bağlamak istedi. Nafi Alpay ve damadı İsmail Özsatıcı, çağırdıkları iş makinesiyle yoldan geçen ana kanalizasyon hattına kadar kazı yaptı. Kazdıkları kanala giren Nafi Alpay ve İsmail Özsatıcı'nın üzerine toprak göçtü. KURTARILAMADI
Göçük sonucu Nafi Alpay tamamen, damadının da vücudunun büyük bölümü toprak altında kaldı. Antalya
Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri tarafından toprak altından çıkarılan Nafi Alpay sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Alpay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İsmail Özsatıcı ise tedaviye alındı. Nafi Alpay'ın Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Manavgat Şubesi üyesi olduğu belirtildi.