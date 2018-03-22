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Türkan teyzenin yüzü artık gülüyor

'da engelli oğluyla birlikte yaşayan Türkan Korkmaz’ın harabeye dönen evi, , Akdeniz Otizm Spor Kulübü ve Össe Yatırım Danışmanlık işbirliği ile yeniden yapıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:00
Türkan teyzenin yüzü artık gülüyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde 32 yaşındaki engelli oğlu ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki Türkan Korkmaz, harabeye dönen evini maddi imkansızlık nedeniyle yaptıramadı. Türkan teyzenin durumunu gören bir hayırsever, Akdeniz Otizm Spor Kulübüne durumu bildirmesinin ardından devreye Kulüp Başkanı Demet Çileli Baz girdi. Baz, konuyu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'la paylaştı.

EV YENİDEN YAPILDI

Akdeniz Otizm Spor Kulübü, ve Össe Yatırım Danışmanlık firması işbirliğiyle yaşlı kadının evi yeniden yapıldı.

Bir aileyi daha mutlu etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, "Türkan teyzenin yeni evine girdiğinde yaşadığı mutluluk bende tarif edilemez duygular yaşattı" dedi.

Türkan Korkmaz ise yeni evine girerken yüzü güldü. Uzun zamandır harabeye dönen evde oğluyla birlikte yaşadıklarını belirten Korkmaz, yetkililere teşekkür etti.

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Türkan teyzenin yüzü artık gülüyor
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