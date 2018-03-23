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si için güç birliği yapılmalı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Alanya kalesi için güç birliği yapılmalı

Antalya Valisi , Alanya ilçesini ziyaret ederek si ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı 'in de eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilçenin kültürümüz ve kimliğimiz için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Alanya Kalesi'ne bugüne kadar çok şey yapılmasına rağmen önemli sorunları olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Alanya Kalesi, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Birkaç kez geçici listeden çıkmak için hazırlanan dosya yetersiz bulundu. Burada elbirliğiyle çalışırsak, Alanya Kalesi'ni bu listeye aldırırız. Antalya'dan şu anda geçici 16 liste var. Bunlardan biri de Alanya Kalesi. Biz kriterleri sağlamazsak kimse bizi ana listeye almaz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler teleferiğe binerek Alanya Kalesi'ne çıktı ve buradaki tarihi yerlerde incelemede bulundu.

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Alanya kalesi için güç birliği yapılmalı
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