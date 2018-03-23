Alanya kalesi için güç birliği yapılmalı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya ilçesini ziyaret ederek Alanya Kalesi ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de eşlik ettiği Vali Karaloğlu, ilçenin kültürümüz ve kimliğimiz için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Alanya Kalesi'ne bugüne kadar çok şey yapılmasına rağmen önemli sorunları olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Alanya Kalesi, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alındı. Birkaç kez geçici listeden çıkmak için hazırlanan dosya yetersiz bulundu. Burada elbirliğiyle çalışırsak, Alanya Kalesi'ni bu listeye aldırırız. Antalya'dan şu anda geçici 16 liste var. Bunlardan biri de Alanya Kalesi. Biz kriterleri sağlamazsak kimse bizi ana listeye almaz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler teleferiğe binerek Alanya Kalesi'ne çıktı ve buradaki tarihi yerlerde incelemede bulundu.

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