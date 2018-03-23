Anlamlı fidanlar

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'da düzenlenen etkinliklerde fidanlar toprakla buluşturuldu. Her bir fidanın anlamının olduğu törenlerin en duygusalı Manavgat'ta yaşandı. Kızılot Mahallesi'nde düzenlenen törende Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür için kurulan hatıra ormanında fidanlar dikildi. Duygulu anların yaşandığı törene ilçe protokolü ile şehit Gür'ün ailesi ve öğrenciler katıldı.

GÜR BİR ORMAN İÇİN

?Kumluca ilçesinde de TEMA Vakfı tarafından Beşikçi Mahallesinde gerçekleştirilen fidan dikme etkinliği yapıldı. Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Ana Okulu, Ortaokulu, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu, Gül Çetin Kaur Anadolu Lisesi öğrencileri 600 adet çam ve harnup (keçi boynuzu) fidanı dikti.

TERÖRE KARŞI AĞAÇ

Kemer'de ise Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek için zeytin fidanı dikildi. Beldibi Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Karakolu'nda görevli askerlerle birlikte okul bahçesine zeytin fidanı dikerek ellerinde Türk bayrakları ve 'Ağacı değil, terörü kökten kesin', 'Orman yeşili gök mavisi, Türk askeri korur seni', 'Her fidan bir Mehmetçik', 'Dağlar terörle değil, ağaçla güzelleşir' yazılı dövizler taşıdı.

AĞAÇ SEVGİSİ AŞILANDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşi öğrencileriyle birlikte, Hurma Mahallesi'nde 289-293 Sokak kesişiminde yapımına başlanan parkta Antalya'nın simgesi olan turunç fidanı dikti. Başkan Böcek, çocuklara ağaç ve yeşil sevgisi kazandırmak istediklerini söyledi.