Aslan ve balon balığı tehlikesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Akdeniz'de giderek artan zehirli aslan balığı ve balon balığı tehlikesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya sağlık ve turizm sektörleri ile 50 farklı kurumdan katılımcılar yer aldı. Uz. Dr. Selin Gamze Sümen aslan balığının gezegendeki en agresif istilacı türlerden biri olduğunu belirterek, diğer zehirli bir tür olan balon balığını tüketmenin ölümlerde neden olabileceğini kaydetti. Toplantıda Adana'da yaşayan 14 yaşındaki Buğra Kaynar da, denizde yüzdüğü sırada aslan balığının sokması sonrası yaşadıklarını paylaştı.

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