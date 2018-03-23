Böbrek için bol su tüketilmeli

Antalya Özel OFM Hastanesi Üroloji Uzmanı Tevfik Sarıkaya, dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı hastalığının nedenlerini ve tedavisini anlattı. Taş hastalığının erkeklerde daha fazla görüldüğünü dile getiren Sarıkaya, toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı rahatsızlığını engellemenin mümkün olduğunu belirtti. 30 ila 50 yaş arasındaki kişilerde böbrek taşı oluşumu riskinin arttığını ifade eden Sarıkaya, "Taş oluşumunun en önemli nedenlerinden bir tanesi tuz tüketiminin fazla, su tüketiminin az olmasıdır. Muhakkak günlük su ihtiyacımızı 1,5 -2 litre olacak şekilde yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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