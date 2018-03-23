Down sendromlular özel bir sergi açtı

Antalya Kepez Belediyesi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi işbirliği ile Down Sendromlular Farkındalık Özel Sergisi düzenlendi. Çocukların kendi çalışmaları neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle açılışı yapılan serginin ardından, down sendromlu çocuklardan oluşan 25 kişilik ritim grubu izleyicilere konser verdi. Vakıf Başkanı Gülcan Aydın, çocukları topluma kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, engelli farklındalığını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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