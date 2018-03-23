Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Down sendromlular özel bir sergi açtı

Down sendromlular özel bir sergi açtı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Down sendromlular özel bir sergi açtı

Antalya Kepez Belediyesi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Şubesi işbirliği ile Down Sendromlular Farkındalık Özel Sergisi düzenlendi. Çocukların kendi çalışmaları neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle açılışı yapılan serginin ardından, down sendromlu çocuklardan oluşan 25 kişilik ritim grubu izleyicilere konser verdi. Vakıf Başkanı Gülcan Aydın, çocukları topluma kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, engelli farklındalığını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Down sendromlular özel bir sergi açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN