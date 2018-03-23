En güzel şiir Elif Ece’den

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Elif Ece Uludoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmada 'Çanakkale Destanı' adlı şiiriyle Türkiye birincisi oldu. Uludoğan'ın 3 bin TL'lik ödülünü 23- 25 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek törenle alacağı belirtildi. Okul Müdürü Hilmi Sönmez, büyük gurur yaşadıklarını belirterek, Elif Ece Uludoğan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi.

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