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En güzel şiir ’den

Giriş Tarihi: 23.3.2018
En güzel şiir Elif Ece’den

'nın Uluborlu ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Uludoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmada 'Çanakkale Destanı' adlı şiiriyle birincisi oldu. Uludoğan'ın 3 bin TL'lik ödülünü 23- 25 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek törenle alacağı belirtildi. Okul Müdürü Hilmi Sönmez, büyük gurur yaşadıklarını belirterek, Elif Ece Uludoğan'ın başarılı bir öğrenci olduğunu ve şiir yazmayı çok sevdiğini söyledi.

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En güzel şiir Elif Ece’den
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