Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Eş katiline müebbet

Eş katiline müebbet

’da, boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanık, müebbet artı 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Eş katiline müebbet

Antalya'da geçtiğimiz yıl 19 Şubat tarihinde eşi 'ü (29) tabancayla vurarak öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i (31) ise ağır yaralayan Vural Şentürk (36) müebbet artı 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1'inci 'nde görülen karar duruşmasına katil Vural Şentürk ile cinayet sırasında yaraladığı bacanağı Mustafa Şahiner ile baldızı Yasemin Demir hazır bulundu.

HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ
Şentürk'ün avukatı, müvekkilinin ağır tahrik altında cinayeti işlediğini belirterek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Vural Şentürk ise "Boşanmayı konuşmak için yanına gittiğimde bana cep telefonunda bir erkekle yanak yanağa çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Beni tahrik etti" diye konuştu. Son savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Vural Şentürk'ü, eşi Cemile Şentürk'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırırken Mustafa Şahiner'i yaralamaktan 10 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2 yıl 1 ay ve eşini tehditten 8 ay 10 gün cezasına çarptırdı. Karar karşısında büyük şok yaşayan Vural Şentürk jandarma yardımı ile salondan çıkartıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eş katiline müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN