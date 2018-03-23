Eş katiline müebbet

Antalya'da geçtiğimiz yıl 19 Şubat tarihinde eşi Cemile Şentürk'ü (29) tabancayla vurarak öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i (31) ise ağır yaralayan Vural Şentürk (36) müebbet artı 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına katil Vural Şentürk ile cinayet sırasında yaraladığı bacanağı Mustafa Şahiner ile baldızı Yasemin Demir hazır bulundu.

HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ

Şentürk'ün avukatı, müvekkilinin ağır tahrik altında cinayeti işlediğini belirterek haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi. Vural Şentürk ise "Boşanmayı konuşmak için yanına gittiğimde bana cep telefonunda bir erkekle yanak yanağa çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Beni tahrik etti" diye konuştu. Son savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Vural Şentürk'ü, eşi Cemile Şentürk'ü öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırırken Mustafa Şahiner'i yaralamaktan 10 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan 2 yıl 1 ay ve eşini tehditten 8 ay 10 gün cezasına çarptırdı. Karar karşısında büyük şok yaşayan Vural Şentürk jandarma yardımı ile salondan çıkartıldı.