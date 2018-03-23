Gözyaşları ile Sertaç’a son veda

Antalya'DA geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve organları bağışlanan 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl'ün cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi. Enginçöl'ün adli tıp morgundan alınan cenazesi, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde bulunan evinin önüne getirildi. Taziyeleri kabul eden baba İhsan Enginçöl'ün ayakta güçlükle durabildiği görüldü. Sertaç Enginçöl, Antalya Lara'da motosikletten düşerek ağır yaralanmış, müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşmişti. Enginçöl'ün organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.

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