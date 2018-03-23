Serikli gençler Rusya yolcusu

AMATÖR Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Antalya alt yapı futbol takımlarından seçilen oyunculardan oluşturulan Antalya Futbol Karması, 4-12 Mayıs tarihleri arasında Rusya'nın Rostov şehrinde yapılacak olan turnuvada mücadele edecek. Karmaya, Serik Belediyespor alt yapısından 4 futbolcu seçildi. U-19 takımında forma giyen Osman Koca ve Tunahan Bildir ile U17 takımı oyuncuları İbrahim Koçak ve Ergün Nazlı göstermiş oldukları performansla Antalya Karması'nda yer aldı. Antalya Karması'nın teknik direktörlüğünü ise eski Antalyasporlu futbolcu Mehmet Toprak yapacak.

KULÜBÜN GURURU

Serik Belediyespor Alt Yapı Koordinatörü Mustafa Koçak, "Başarılı olan oyuncularımızın ülkemizi ve ilçemizi Rusya'da temsil edecek olmaları da bizlere gurur veriyor. Bu, diğer sporcuları da olumlu etkiliyor" dedi.