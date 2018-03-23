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Sokakta Nevruz bereketi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Sokakta Nevruz bereketi

NEVRUZ Bayramı nedeniyle Antalya'ya gelen İranlı turistler, 'da yılda bir kez kurulan sokak pazarında satılan seri sonu ürünlere gösterdi. 'nın turistik bölgesi Kundu'da faaliyet gösteren tekstil mağazaları 2017 sezonunda rafta kalan ürünlerini sokak pazarında satışa çıkardı. Kaldırım üzerinde açtıkları tezgahlarda etiketinin yarı fiyatına satılan tekstil ve ayakkabı çeşitleri dan büyük ilgi gördü.

ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI
Esnaf, bir önceki sezonda satılmayan ürünleri 20 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kurulan sokak pazarında satışa çıkardıklarını söyledi. Kundu esnafı, "Nevruz için tatile çıkan İranlılar, sokak pazarına ilgi gösteriyor. 10 gün süresince çılgınlığı yaşanıyor. İranlılar ucuz ne bulursa alıyor. Buradaki ürünler koleksiyon sonu olduğu için normal değerinin yarı fiyatına satılıyor" dedi.

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Sokakta Nevruz bereketi
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