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Su altında ragbi heyecanı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Su altında ragbi heyecanı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2018 yılı etkinlik takviminde yer alan U21 Federasyon Kupası müsabakaları Antalya'da yapılacak. Müsabakalara, 8 spor kulübünden 6 kadın ve 8 erkek takım katılacak. Yarışmalarda Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek Sualtı Ragbisi Milli Takımı'nın aday kadrosu da belirlenecek. Geçen yıl Avrupa Şampiyonluğu kazanılan sualtı ragbisinde kupa mücadelelerinin kapanış ve ödül seremonisi ise 25 Mart Pazar günü saat 12.30'da yapılacak. 3,5-5 metre derinliğe sahip havuzlarda iki rakip takım arasında oynanan sualtı ragbisinde oyunun amacı, içinde tuzlu su konsantresi bulunan topun, oyun alanının karşılıklı dip kenar köşelerinde bulunan kaleler içine sokularak sayı elde etmek.

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Su altında ragbi heyecanı
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