Tiyatroya büyük ilgi

Antalya Devlet Tiyatrosu'nca (ADT) sahneye aktarılan William Shakespeare'in yazdığı 'Windsor'un Şen Kadınları' adlı mizahi eserin prömiyerine tiyatro severlerin ilgisi büyük oldu. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve içerisinde mizah, ritim, oyun içinde oyun olan 'Windsor'un Şen Kadınları'nı Haldun Derin Türkçeye çevirdi, Nesimi Kaygusuz yönetti.

7 KEZ SAHNEDE

Modern 'sitcom'un öncüsü olarak adlandırılan 'Windsor'un Şen Kadınları'nda hikaye, Sir John Falstaff, önde gelen iki Windsor vatandaşının eşleri olan Bayan Page ile Bayan Ford'u baştan çıkarmak, kocalarının servetine konmak için Page ve Ford'a aşk mektupları yazmasıyla başlıyor. 'Windsor'un Şen Kadınları', 23-26- 27-29-30 Mart'ta saat 20.00'de, 24 Mart ve 31 Mart'ta ise 15.00- 20.00 saatlerinde de sahnelenecek.