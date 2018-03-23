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konutları için kura çekimi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
TOKİ konutları için kura çekimi

'un Karamanlı ilçesinde, Başbakanlık İdaresi Başkanlığı'nca () yaptırılan 1'inci etap konutlardan daha önceki kura çekiminden kalan 29 konut için yeniden kura çekildi. Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, "283 konut için maalesef yapılan konut kadar müracaat olmamıştı. Şimdi kalan 29 konut için 258 kişi başvurdu. Konutlar kaliteli, hesaplı. İnsanların Karamanlı'ya bakış açısı değişiyor. Konutların yapımında emeği geçen herkese Karamanlı halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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TOKİ konutları için kura çekimi
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