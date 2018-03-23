TOKİ konutları için kura çekimi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) yaptırılan 1'inci etap konutlardan daha önceki kura çekiminden kalan 29 konut için yeniden kura çekildi. Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, "283 konut için maalesef yapılan konut kadar müracaat olmamıştı. Şimdi kalan 29 konut için 258 kişi başvurdu. Konutlar kaliteli, hesaplı. İnsanların Karamanlı'ya bakış açısı değişiyor. Konutların yapımında emeği geçen herkese Karamanlı halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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