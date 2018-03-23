TSYD yönetiminden Ümit Uysal’a ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile bir araya geldi. Başkan Uysal, son 4 yıl içinde sporda önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirterek "Bunu yaparken sivil toplum örgütleri ve derneklerle birlikte çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz" dedi.

SPORUN GELİŞİMİ İÇİN

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise derneğin yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken spor yazarları olarak Süper Lig'de şampiyonluğa koşan kadın hentbol takımını yakından takip ettiklerini söyledi. Çiçek, TSYD olarak kentte sporun gelişimi için projeleri olduğunu belirtti. Başkan Çiçek, ziyaretin anısına Belediye Başkanı Ümit Uysal'a plaket takdim etti.