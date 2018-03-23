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’de vals

Huzurevinde yaşayan 200 yaşlı ’ye çıktı. Yaşlılar zirvede dans ederek güzel bir gün geçirdi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Tünektepe’de vals

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla çeşitli huzurevlerinde kalan 200 yaşlı bireyi teleferikle çıkararak, manzara keyfi yaşattı. Yaşlı bireyler burada çay ikramı eşliğinde 'yı kuş bakışı izleyerek bol bol sohbet etti. Bazı yaşlı çiftler ise ortamın ambiyansına kapılıp, vals ve tango yaparak mutluluklarını gösterdi.

YAŞLILAR KEYİF ALDI
Huzurevi sakinlerinden Tülay Evren, "Yllar önce Uludağ'da teleferiğe binmiştim. Antalya'ya böyle bir tesis yapılması fevkalade güzel olmuş" dedi. Hayatında ilk kez teleferikle seyahat ettiğini ifade eden Sedat Ünlü de "Geçen yıl korkumdan teleferiğe binememiştim. Bu yıl tüm cesaretimi toplayıp bindim" diye konuştu. Halil Akyüz Huzurevi sakini Nejla Ustaoğlu ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece yaşlılar gününde değil her zaman bizi koruyup kolluyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

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Tünektepe’de vals
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