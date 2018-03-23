Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yeni devler geliyor

Yeni devler geliyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde 54 okulda yapılan taramalarda 819 genç seçildi. Geleceğin dev adamlarına belediye tarafından forma dağıtıldı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Yeni devler geliyor

Antalya Kepez Belediyespor Kulübü'nde, futboldan sonra alanında da yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla, kulübün antrenörleri 54 okulda yaptığı yetenek taramasında 10 bin öğrenci arasından 819 yetenekli öğrenci belirledi. İlköğretim 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri arasında yapılan yetenek taraması sonrası tespit edilen öğrencilerin formaları, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Seçilen çocuklar, hazırlanacak program takvimi ile Turgut Özal Spor Salonu'nda basketbol eğitimlerine başlayacak.

ALTYAPININ TEMELİ
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçilen çocukları modern tesislerde eğitim vererek spor altyapısına kazandıracaklarını söyledi. Katılan tüm çocukların profesyonel basketbolcu olmalarını beklemediklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, çocukların hem akademik eğitimlerinden, hem de sosyal yaşamdan geri kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni devler geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN