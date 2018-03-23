Yeni devler geliyor

Antalya Kepez Belediyespor Kulübü'nde, futboldan sonra basketbol alanında da yetenekli çocukları keşfetmek amacıyla, kulübün antrenörleri 54 okulda yaptığı yetenek taramasında 10 bin öğrenci arasından 819 yetenekli öğrenci belirledi. İlköğretim 4 ve 5'inci sınıf öğrencileri arasında yapılan yetenek taraması sonrası tespit edilen öğrencilerin formaları, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Seçilen çocuklar, hazırlanacak program takvimi ile Turgut Özal Spor Salonu'nda basketbol eğitimlerine başlayacak.

ALTYAPININ TEMELİ

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, seçilen çocukları modern tesislerde eğitim vererek spor altyapısına kazandıracaklarını söyledi. Katılan tüm çocukların profesyonel basketbolcu olmalarını beklemediklerini vurgulayan Başkan Tütüncü, çocukların hem akademik eğitimlerinden, hem de sosyal yaşamdan geri kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirtti.