Bizi de anlayacaklar Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Şarampol’ün yayalaştırılması ile ilgili dönemin başkanı Subaşı’nın kapısına siyah çelenk bırakıldığını hatırlatarak, “Zaman doğruyu gösterir” dedi

Giriş Tarihi: 24.3.2018