Bizi de anlayacaklar

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dostlar Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Türel, Antalya
'nın geleceğine yön verecek projeleri anlattı. Antalya'nın bir hazine olduğunu ifade eden Türel, "Tek derdimiz Antalya'ya değer katmak. Antalya'nın neresine bir kazma vursan bir proje fışkırıyor" dedi. KRUVAZİYER VE HIZLI TREN
Şarampol Caddesi'nin yayalaştırılmasına da değinen Türel, toplantıya katılan eski Belediye Başkanı Hasan Subaşı'nın Kapalı Yol'u yayalaştırdığında kapısına siyah çelenk bırakanların şimdi doğru yapıldığını anladığını belirterek "Zaman bize doğruyu gösterir" ifadelerini kullandı. Antalya'da bundan sonra vizyon projelerin düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Türel, kruvaziyer limanla ilgili olarak, "2025'li senelerde Antalya kruz limana sahip 1 milyon kruz yolcusu olan bir şehir olur. Hızlı trende de hedef 2023" diye konuştu. TÜREL'E ÖVGÜ GELDİ
Dostlar Meclisi üyesi İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski Başkanı Cem Oğuz da Başkan Türel'e eski İl Özel İdare alanı, Cumhuriyet Meydanı, eski stadyum alanında yaptıkları düzenlemeler için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı da Türel'in Batı Çevreyolu, altyapı, yeni hizmet binası projeleri ile teşekkürü hak ettiğini söyleyerek "Kepez-Santral Mahallesi'nde, bölgeyi arsa sahiplerine kazandırdığı için Başkan Türel'e hakkımı helal ediyorum" dedi.