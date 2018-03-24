Dostluğun adı Karlov

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Antalya
'nın Demre ilçesindeki rölyefi ile isminin verildiği caddenin açılışı gerçekleştirildi. Antalya
Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu işbirliğinde, düzenlenen törene Karlov'un eşi Marina Karlova da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karlov'un iki ülke ilişkilerinin ileriye gitmesi için hep çalıştığını söyledi. Türel, hain FETÖ'ünün 15 Temmuz'da olduğu gibi Türk-Rus ilişkilerini zedeleme noktasında da amacına ulaşamadığını söyledi. Büyükelçinin eşi Marina Karlova da, Rusya ve Türkiye'nin iki büyük devlet, iki büyük millet olduğuna dikkati çekti. Konuşmaların ardından Andrey Karlov Caddesi, rölyefi ve Demre Kültür Merkezi'nde Karlov'un fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.