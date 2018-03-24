Huzurun adresi Gölcük

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bulunan Gölcük Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. 'Huzurun odak noktası' olarak adlandırılan, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerine 59 bin 250 dekarlık yeşil alanıyla tabiatın renk cümbüşünü yansıtıyor. 58 endemik bitki ve 102 kuş türünü barındıran Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde farklı balık türleri bulunuyor. Alanda yılkı atlarının varlığı ve bunların izlenebilme olanağı da büyük ilgi görüyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Ziyaretçiler burada yaban hayatı izlemesini ve takibini yapılabiliyor. Biz de ziyaretçilere en kaliteli hizmeti vermek için sürekli çalışma ve denetim yapıyoruz. Mobil uygulamalar sayesinde buraya gelen turist tüm bilgileri önceden öğrenme şansı da bulabiliyor" diye konuştu.