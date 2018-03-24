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Motosiklet yine can alıyordu

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Motosiklet yine can alıyordu
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde Gözde O'nun kullandığı 07 HRY 45 plakalı otomobil ile Raif A'nın kullandığı 07 NYE 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Raif A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metehan Y. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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Motosiklet yine can alıyordu
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