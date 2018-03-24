Şefkat dolu ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi'nde düzenlenen 'Yaşlılar Haftası' buluşmasına katıldı. Yılın bir haftasının yaşlılar haftası olarak anıldığını belirten Tütüncü, belediyecilik anlayışında yaşlıları bir hafta hatırlayanlardan olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. Geçen yıl sonunda 52 yataklı Şefkat ve Huzurevini hizmete acıktıklarını hatırlatan Hakan Tütüncü, "Huzurevlerinin en büyük özelliği şefkat yanıdır. Küçüklerin büyüklerle böylesi özel ortamlarda sohbet etmesi, bu binaların soğukluğunu yumuşatır" diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün konuşmasının ardından, huzurevi sakinleri gün boyunca gönüllerince eğlendiler.