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Şehitler anısına aşure dağıtıldı

‘Yargıda Birlik Derneği Buluşması’ kapsamında dernek üyeleri şehit ve gaziler için adliyede aşure ikramı yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Şehitler anısına aşure dağıtıldı
Antalya Adalet Sarayı'nda, 'Yargıda Birlik Derneği Buluşması' kapsamında dernek üyeleri Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile bir araya geldi. Dernek üyeleri adliye bahçesinde şehit ve gazileri anısına aşure ikramı etkinliği düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı etkinliğe katılanları çaldığı marşlarla coşturdu. Dernek Başkanı Musa Heybet, Tük milletinin yıllardır dış mihraklar tarafından beslenen teröre karşı birlik ve beraberliğini bozmadığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da şehitleri asla unutmayacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğe katılanlara ve adliyeye gelen vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
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Şehitler anısına aşure dağıtıldı
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