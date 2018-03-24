Şehitler anısına aşure dağıtıldı

Antalya
Adalet Sarayı'nda, 'Yargıda Birlik Derneği Antalya
Buluşması' kapsamında dernek üyeleri Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile bir araya geldi. Dernek üyeleri adliye bahçesinde şehit ve gazileri anısına aşure ikramı etkinliği düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı etkinliğe katılanları çaldığı marşlarla coşturdu. Dernek Başkanı Musa Heybet, Tük milletinin yıllardır dış mihraklar tarafından beslenen teröre karşı birlik ve beraberliğini bozmadığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da şehitleri asla unutmayacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinliğe katılanlara ve adliyeye gelen vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.