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Zamanında ağırlama

Zamanlar Otomotiv, AKKDER üyelerini yemekte buluşturdu. Dacia ve Renault’un 2018 modellerinin de tanıtıldığı gece fasılla sona erdi

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Zamanında ağırlama
Antalya'DAKİ Renault Zamanlar Otomotiv, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) üyelerini yemekte buluşturdu. Zamanlar Otomotiv Satış Müdürü Nejat Özgöl, gelenekselleşen yemekte müşterileri ile olan ilişkilerini dostluğa taşıdıklarını söyledi. Özgöl, yemeğe katılan AKKDER üyelerine teşekkür etti. Zamanlar'ın gecesine Renault Mais bölge yöneticileri de katıldı. Yaklaşık 150 AKKDER üyesinin bir araya geldiği yemekte Renault ve Dacia'nın 2018 model araçları da tanıtıldı. AKKDER üyelerine çok özel fiyatlar sunan Zamanlar Otomotiv'in düzenlediği geceye katılanlar fasıl eşliğinde keyifli dakikalara imza attı.
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Zamanında ağırlama
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