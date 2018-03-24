Zamanında ağırlama

BUGÜN NELER OLDU

Renault Zamanlar Otomotiv, Araç Kiralama Kuruluşları Derneği (AKKDER) üyelerini yemekte buluşturdu. Zamanlar Otomotiv Satış Müdürü Nejat Özgöl, gelenekselleşen yemekte müşterileri ile olan ilişkilerini dostluğa taşıdıklarını söyledi. Özgöl, yemeğe katılan AKKDER üyelerine teşekkür etti. Zamanlar'ın gecesine Renault Mais bölge yöneticileri de katıldı. Yaklaşık 150 AKKDER üyesinin bir araya geldiği yemekte Renault ve Dacia'nın 2018 model araçları da tanıtıldı. AKKDER üyelerine çok özel fiyatlar sunan Zamanlar Otomotiv'in düzenlediği geceye katılanlar fasıl eşliğinde keyifli dakikalara imza attı.