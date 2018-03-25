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Bahara sergiyle ‘merhaba’ dediler

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Bahara sergiyle ‘merhaba’ dediler
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri, 'Bahara Merhaba' adıyla karma sergi açtı. 17 akademisyenin katkı sağladığı sergide, fotoğraf, grafik, seramik, heykel, hat, minyatür, geleneksel el sanatları çalışmalarından oluşan toplam 25 eser yer alıyor. Orkun&Ozan Sanat Galerisi'ndeki sergi 7 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak. Galerinin işletmecisi Himmet Öcal, "Galerimizi fakültenin kent ile kaynaşması için hocalarımız ve öğrencilerimize açtık" dedi.
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Bahara sergiyle ‘merhaba’ dediler
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