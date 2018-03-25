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’da çiftçiler kep attı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Burdur’da çiftçiler kep attı
'UN Tefenni ilçesinde 'İyi Tarım Uygulamaları' sertifika töreni düzenlendi. Tefenni Yeşilköy'de 73 çiftçi kursiyerin sertifikalarını aldığı törende Yeşilköy'lü çiftçilere sertifikaları Burdur Valisi Şerif Yılmaz tarafından dağıtıldı. Programın sonunda sertifikalarını alan çiftçiler temsili kep attılar.

YEŞİLKÖY MEYVE MARKASI
Bir yıl önce Tefenni ilçesi Yeşilköy'de meyve alım satım merkezi açılışı yaptıklarını hatırlatan Vali Yılmaz, "Burdur'un en fazla meyve üretimi olan bir köyündeyiz. Meyve deyince Yeşilköy akla geliyor. Üreten çalışan köylerimizin yanındayız" dedi.
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Burdur’da çiftçiler kep attı
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