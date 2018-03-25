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Garson kavgası kanlı sonuçlandı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Garson kavgası kanlı sonuçlandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Barbaros Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir restoranda garson olarak çalışan A.G. (17) ile N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.G, N.A'yı bıçakla yaraladı. Aksu Semt Polikliği'ndeki ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen N.A. ameliyata alınırken, N.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan A.G. ise polis ekiplerince Antalya- Serik Karayolu'nda yakalandı.
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Garson kavgası kanlı sonuçlandı
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